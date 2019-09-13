هل تمر طريق تاناك إلى التتويج العالمي عبر بوابة رالي تركيا؟

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يتوجب على متصدر ترتيب السائقين وابرز المرشحين للفوز باللقب العالمي الإستوني أوت تاناك (تويوتا) أن يقاوم في كل من تركيا وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا ضغوط البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) والفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين سي3) المصممان على قلب المعادلة مع إنطلاق يوم أمس (الخميس) رالي تركيا، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للراليات للعام الجاري.

على ضفاف البحر الأبيض المتوسط خلف مقود سيارتيهما، وبعد مرور مرحلتين حيث يتصدر سائق تويوتا الآخر الفنلندي ياري ـ ماتي لاتفالا (أفتتح رالي تركيا يوم أمس بمرحلة إستعراضية وتقام اليوم 6 مراحل خاصة بالسرعة)، يأمل أوجييه ونوفيل في أن يكونا فعالين وسريعين، أما تاناك الذي يفتتح المسارات فعليه أن يرد على مسارات حصوية ووعرة في ظل حرارة قد تصل إلى 35 درجة مئوية في منطقة مارمريس في جنوب البلاد... مع هدف واحد: حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وعدم إرتكاب الاخطاء!

فرض تاناك نفسه هذا العام مرشحاً فوق العادة لإحراز لقب بطولة الـ "دبليو آر سي" للمرة الاولى في مسيرته بعدما نجح في تحقيق أربعة إنتصارات في الراليات الخمس الأخيرة، منها فوه في الجولتين الأخيرتين في فنلندا وألمانيا.

وقبل 4 جولات على النهاية في أستراليا منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، يتصدر سائق تويوتا ترتيب السائقين برصيد 205 نقاط متقدماً بفارق 33 نقطة عن نوفيل (172) و40 عن أوجييه (165).

على الرغم من شخصيته المحافظة، إلاّ أن الإستوني يتحول إلى محارب خلف مقود سيارته، وهو يصعد سلم السرعة كما تعكس صورته داخل المراحل الخاصة بالسرعة، وتحديداً منذ تحقيقه أول إنتصارين في الـ "دبليو آر سي" مع فورد عام 2017 في إيطاليا وألمانيا، وقد احتل حينها المركز الثالث في ترتيب السائقين.

تابع تاناك تطوره وبعد إنتقاله إلى الصانع الياباني تويوتا العام التالي (2018) حقق 4 إنتصارات ومرة أخرى حلّ ثالثاً في ترتيب السائقين، ما دفع الفرنسي سيباستيان أوجييه زميله السابق في فريق "أم ـ سبورت" للتصريح نهاية العام الماضي: "أوت وتويوتا هما شراكة يخشى قوتها. نظراً لصعودهما القويّ، أنا واثق أنهما سيكونان من بين الأقوى العام المقبل".

وبالفعل تحولت تنبؤات بطل العالم في الأعوام الستة الماضية إلى حقيقة على أرض الراليات، كما تبرهن الإحصائيات المثيرة للإهتمام في عام 2019: 5 إنتصارات من أصل 10 ممكنة، الصعود 7 مرات إلى منصة التتويج، 59 فوزاً في المراحل الخاصة بالسرعة مقابل 31 لنوفيل و19 لأوجييه (قبل رالي تركيا).

ولا نحتاج لأن نكون خبراء في التحليل من أجل أن نكتب عن نضج السائق الإستوني والثنائي تاناك ـ ياريس، بدون أن ننسى الدور البارز للملاح مارتن يارفوجا ، وهي عوامل نجاح وثقة يستفيد منها الفريق الذي يديره بطل العالم السابق للراليات الفنلندي كومي ماكينن للإقتراب من هيونداي في ترتيب الصانعين حيث بات يتأخر بفارق 8 نقاط فقط (289 مقابل 281).

جدول "المطاردة" هذا بناه تاناك في الراليات الاولى هذا العام، مستخرجاً الأفضل من سيارته التي تتمتع بمعدل سرعة مهيمن، ولكنها ما زالت تعاني من بعض المشاكل الصغيرة من ناحية الموثوقية: بعد إحتلاله للمركز الثالث في مونتي ـ كارلو على الرغم من تعرضه لثقب في إطار سيارته، فرض الإستوني نفسه في السويد واحتل للمرة الأولى في مسيرته صدارة ترتيب البطولة. في المكسيك حلّ ثانياً خلف "سيتروين سي3" أوجييه، مبرهناً عن قدراته بالبقاء ضمن دائرة المنافسة برغم افتتاحه للمسارات الامر الذي لم يصب في مصلحته.

في كورسيكا تراجع مستواه قليلاً (تعرض لثقب في إطار سيارته وحلّ سادساً)، وتكرر الأمر في الأرجنتين (مشاكل مع جهاز نقل الحركة ومولد الكهرباء، وحلّ ثامناً)، قبل أن يفوز برالي تشيلي والبرتغال. وبدا أنه يتجه لإحتلال المركز الأوّل في ساردينيا بعدما هيمن بمفرده على الصدارة، قبل أن يقع في المحظور في المرحلة الأخيرة ضحية عطل في مساعد المقود، فتراجع للمركز الخامس.

مذذاك لم يدس الإستوني أي دعسة ناقصة، فعلى الرغم من مشكلة مع المكابح في ألمانيا لم يرتكب سائق تويوتا اي خطأ، كما كان يفعل في السابق، وهيمن على المسارات المعبدة كما يفعل على الطرقات الحصوية.

ما حصل دفع أندريا أدامو رئيس فريق هيونداي للتصريح: "ما زال هناك الكثير من النقاط لتقاسمها"، كما لا بد أن نطرح السؤال التالي: هل سيتمكن الإستوني من الصمود حتى النهاية؟ فالعام الماضي، وبعد صيف مجنون سمح له بالعودة إلى دائرة المنافسة على اللقب العالمي (فاز في فنلندا وألمانيا وتركيا)، هدمت تفاصيل صغيرة قيادية حظوظه في الخط المستقيم الأخير بإحراز اللقب (واجه تضرر مبرد المياه في بريطانيا، وتضرر إطار معدني "جنط" إثر حادث في كاتالونيا، وخرج عن المسار في أستراليا).

يقول رئيسه طومي ماكينن: "لقد تطور كثيراً مقارنة مع العام الماضي ولم يعد يرتكب أي خطأ. هو اليوم أحد السائقين الاكثر فعالية والاسرع".

دفع تألق الإستوني مديره السابق مالكولم ويلسون (أم ـ سبورت) للتقرب منه مجدداً من أجل التعاقد معه عام 2020، فهو لا يريد أن يجدد عقده مع تويوتا، وهو ما يشير إليه أيضاً أدامو مدير هيونداي بالقول: "لا تريد تويوتا التخلي عنه وهي مستعدة لوضع الكثير من المال على الطاولة للإحتفاظ به"، أما صاحب الشأن تاناك فيرد قائلاً: "حتى الآن لم يتم التوقيع على أي عقد".