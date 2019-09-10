الشرطة البرازيلية تقتص لنيمار

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بعد أشهر من الفضائح وتبادل الاتهامات، "اقتصت" الشرطة البرازيلية لنجم الكرة نيمار دا سيلفا، بإعلانها توجيه تهما بالاحتيال لعارضة الأزياء ناجيلا ترينداد وشريكها السابق، بسبب اتهامها نيمار بالاغتصاب.



وقالت شرطة ساو باولو، الثلاثاء، إنها وجهت للعارضة تهم الاحتيال الإجرامي والافتراء والابتزاز، فيما اتهمت شريكها السابق إستيفينس ألفيس بالكشف عن محتوى إباحي، نشر بعدها على الإنترنت، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.



وكانت ناجيلا ترينداد قد توجهت إلى شرطة ساو باولو لاتهام نيمار باغتصابها في فندق في باريس في مايو الماضي، وهو الأمر الذي نفاه اللاعب تماما، مؤكدا أن علاقتهما تمت برضا الطرفين.

وأغلق الادعاء رسميا التحقيق مع لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، في وقت سابق من سبتمبر الجاري لقلة الأدلة ضده.