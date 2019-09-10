living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقل مايكل شوماخر لمستشفى باريسي لتلقي "علاج سري"

10
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت صحيفة لو باريزيان أن مايكل شوماخر بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات نقل لمستشفى في باريس في وقت سابق اليوم الاثنين لتلقي "علاج سري".
 
وأكمل شوماخر 50 عاما في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات وهو الحادث الذي أدى لتعرضه لإصابات خطيرة في الرأس وتم وضعه في غيبوبة مستحثة طبيا لعدة أشهر.
 
وأضافت صحيفة لو باريزيان بدون أن تذكر مصادرها أن شوماخر نقل لمستشفى بومبيدو في جنوب غرب باريس بعد ظهر الاثنين.
 
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن البطل السابق سيخضع لعلاج يقوم على نقل خلايا جذعية بواسطة الجراح الفرنسي فيليب ميناش.
 
ولم ترد متحدثة باسم شوماخر على الفور على طلب للحصول على تعليق.
 
ولا يزال شوماخر أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات بعد أن حقق 91 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى. وفاز شوماخر بأول لقبين مع فريق بنيتون عامي 1994 و1995 قبل أن يحرز خمسة ألقاب متتالية مع فيراري ما بين عامي 2000 و2004.
 
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت عائلته بيانا قالت فيه إنه "في أيد أمينة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout