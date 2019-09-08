حبيب نورماغوميدوف يتوج بطلا للوزن الخفيف بهزيمة داستين بورييه

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توج الروسي حبيب نورماغوميدوف بلقب الوزن الخفيف على حساب الأمريكي داستين بورييه، في الواجهة التي جمعت اللاعبان، اليوم السبت، بعدما استسلم الأخير.



وشهدت حلبة ”ياس أرينا“ في أبوظبي، اليوم السبت، النزال المرتقب بين الروسي حبيب نورماغوميدوف والأمريكي داستن بورييه، ضمن خطة التعاون المشتركة بين ”UFC“ ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.



ويعتبر حبيب أول داغستاني يفوز بحزام بطل العالم للوزن الخفيف، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم، حيث بات في رصيده 27 نزالًا حتى الآن، في حين مني منافسه الإيرلندي بـ4 هزائم، مقابل 21 انتصارًا في 25 نزالًا.



النزال كان الأول ضمن عدة فعاليات عالمية تتم في الإمارات العربية المتحدة على مدار 5 سنوات مقبلة.