أخطاء محرجة في مباراة فرنسا وألبانيا

في خطأ محرج تم عزف نشيد وطني خطأ لألبانيا قبل أن تواجه فرنسا في مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية.

وابتسم اللاعبون وهم يستمعون إلى نشيد وطني خطأ لأندورا بدلا من ألبانيا، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بينما أظهرت الكاميرات مشجعين ألبان غاضبين يشيرون بأيديهم بحركات غاضبة احتجاجا على هذا الخطأ.

وتحدث المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب إلى نظيره الألباني إدواردو ريخا بينما انتظر الحكم خيسوس جيل منزانو لبضع دقائق حتى يتم عزف النشيد الصحيح باستاد فرنسا قبل بدء المباراة، التي تأجلت لنحو 10 دقائق.

ثم عندما كان النشيد على وشك أن يعزف وقع حادث محرج آخر، إذ اعتذر مذيع المباراة "لمشجعي أرمينيا"، ودعا المشجعين الى احترام "النشيد الوطني لأرمينيا" قبل أن يكتشف خطأه ويصححه إلى "ألبانيا".

ويلعب منتخب فرنسا مباراته التالية ضد أندورا بفرنسا يوم الثلاثاء.