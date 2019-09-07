living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأسرع في الكالتشيو.. لاعب واحد تفوق على رونالدو

7
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت صحيفة إيطالية، السبت، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، يعد مثالا نموذجيا للرياضي المحترف، حيث لا يزال في كامل لياقته الذهنية والبدنية، على الرغم من وصوله إلى الـ34 من عمره.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن رونالدو هو أسرع مهاجم في الدوري الإيطالي لهذا العام وثاني أسرع لاعب في الدوري بشكل عام بعد مدافع نابولي كوستاس مانولاس.

وأوضحت أن النجم البرتغالي يعد أيضا هو أسرع لاعب في تشكيل السيدة العجوز هذا الموسم متفوقا على لاعبين أصغر منه عمرا مثل دوغلاس كوستا وأليكس ساندرو ودانييلو.

وأشارت إلى أن معدل سرعة رونالدو وصل إلى 34.62 كيلومترًا في الساعة، فيما وصل مانولاس إلى سرعة 35.41 كيلومتر في الساعة.

ويليهما كل من مهاجم تورينو ومهاجم المنتخب الإيطالي سابقا، سيموني زازا، بسرعة 34.56 كيلومتر في الساعة، ومدافع روما، جيانلوكا مانشيني، بسرعة 34.46 كيلومتر في الساعة ومدافع أتالانتا الألباني بيرات ديميستي بسرعة 34.26 كيلومتر في الساعة.

يذكر أن رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادما من ريال مدريد، في مفاجأة مدوية لمحبي النادي الملكي، بعد 9 سنوات قضاها بقميص "الميرنغي" حقق خلالها العديد من الألقاب الفردية والجماعية، ولعل أبرزها على الإطلاق تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات في 5 سنوات منها 3 مرات متتالية.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout