الأسرع في الكالتشيو.. لاعب واحد تفوق على رونالدو

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كشفت صحيفة إيطالية، السبت، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، يعد مثالا نموذجيا للرياضي المحترف، حيث لا يزال في كامل لياقته الذهنية والبدنية، على الرغم من وصوله إلى الـ34 من عمره.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن رونالدو هو أسرع مهاجم في الدوري الإيطالي لهذا العام وثاني أسرع لاعب في الدوري بشكل عام بعد مدافع نابولي كوستاس مانولاس.

وأوضحت أن النجم البرتغالي يعد أيضا هو أسرع لاعب في تشكيل السيدة العجوز هذا الموسم متفوقا على لاعبين أصغر منه عمرا مثل دوغلاس كوستا وأليكس ساندرو ودانييلو.

وأشارت إلى أن معدل سرعة رونالدو وصل إلى 34.62 كيلومترًا في الساعة، فيما وصل مانولاس إلى سرعة 35.41 كيلومتر في الساعة.

ويليهما كل من مهاجم تورينو ومهاجم المنتخب الإيطالي سابقا، سيموني زازا، بسرعة 34.56 كيلومتر في الساعة، ومدافع روما، جيانلوكا مانشيني، بسرعة 34.46 كيلومتر في الساعة ومدافع أتالانتا الألباني بيرات ديميستي بسرعة 34.26 كيلومتر في الساعة.

يذكر أن رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادما من ريال مدريد، في مفاجأة مدوية لمحبي النادي الملكي، بعد 9 سنوات قضاها بقميص "الميرنغي" حقق خلالها العديد من الألقاب الفردية والجماعية، ولعل أبرزها على الإطلاق تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات في 5 سنوات منها 3 مرات متتالية.