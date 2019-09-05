بعد عامين من توقيعه.. الكشف عن "ثغرة كارثية" في عقد ميسي

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في سن 32 عاما، لا يزال أسطورة برشلونة ليونيل ميسي في أوج عطائه، إلا أن بندا في عقده الأخير الذي وقعه مع النادي الإسباني قبل عامين يحمل خبرا "مخيفا" بالنسبة لعشاق النادي.

فالنجم الأرجنتيني بإمكانه ترك ناديه برشلونة الإسباني مجانا في نهاية أي موسم، وفقا للبند "السري" الذي كشفته صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

وجدد ميسي عقده الأخير مع برشلونة عام 2017، تضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا نهاية أي موسم في حال أراد ذلك، وفقا للصحيفة.

وقال الصحفي الكتالوني المعروف رامون بيسا، إن بإمكان ميسي الرحيل عن بطل إسبانيا يوم 30 يونيو من كل عام.

إلا أن بيسا أكد أن البند الخاص يسمح لميسي بالانتقال لأي ناد خارج أوروبا، ولا يشمل الانتقال لأي ناد داخل القارة العجوز.

وقالت الصحيفة إن هذا البند تم وضعه من قبل ميسي، في حال قرر العودة إلى الأرجنتين، لإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز، نادي الطفولة للأسطورة الأرجنتينية.

وسينتهي عقد ميسي الحالي صيف 2021، ومن المتوقع أن يجدد صاحب الكرات الذهبية الخمس مع ناديه، الذي قضى فيه كل سنوات مسيرته بكرة القدم الاحترافية.