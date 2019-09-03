"الفيفا" يعلن نقل بعض مباريات تصفيات مونديال قطر 2022 مجانا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، نقل مباريات الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، مباشرة على موقع (FIFA.com) وقناة (FIFA على YouTube).

وقال "الفيفا" إنه يقوم بالاستثمار في الإنتاج التلفزيوني لإعطاء فرصة للجماهير لمشاهدة الدور الأول من التصفيات.

وسيشهد الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، مشاركة 28 منتخبا تتنافس على 14 مقعدا في الدور التالي، حيث تنتظرها الفرق الـ 26 الأفضل ترتيبا في دور المجموعات.

وتشمل هذه المباريات الافتتاحية منافسات محلية بين منتخبي بوروندي وتنزانيا المشاركين في كأس الأمم الإفريقية 2019، و"ديربي" غرب إفريقيا بين ليبيريا وسيراليون.

وقال "الفيفا" إن انطلاق هذه التصفيات في جميع أنحاء القارة السمراء، يمكن المشجعين من متابعة البث المباشر لمعظم مباريات الدور الأول، التي ستقام في الفترة ما بين (4 و10 سبتمبر الجاري). وسيكون البث المباشر والإعادة عند الطلب لمواجهات الدور الأول متاحا على موقع FIFA.com، وقناة FIFA على YouTube. إن عرض هذه المواعيد المثيرة لأول مرة على العالم أجمع يؤكد على التحول الرقمي المستمر لـ "فيفا" والعمل المتواصل لدعم تطوير كرة القدم في إفريقيا وتوفير التواصل مع المزيد من عشاق اللعبة الجميلة.