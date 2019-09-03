بالأرقام.. كم أنفقت دوريات أوروبا في "ميركاتو غير مسبوق"؟

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خلال سوق الانتقالات الصيفية التي أغلقت أبوابها في أوروبا مؤخرا، أنفقت أندية كرة القدم في أكبر 5 مسابقات للدوري بالقارة أكثر من 6 مليارات دولار، وفقا لإحصاء حديث.

وقالت مؤسسة "ديلويت"، الثلاثاء، أن إجمالي ما أنفقته أندية كرة القدم في الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، بلغ نحو 6.13 مليار دولار، أو ما يعادل 5.5 مليار يورو، خلال الميركاتو الأخير.

ويزيد هذا المبلغ بحوالي 986 مليون دولار عن الرقم القياسي السابق المسجل في ميركاتو عام 2018.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 1.7 مليار دولار، مقابل حوالي 1.5 مليار دولار لأندية الدوري الإسباني، بينما أنفقت أندية الدوري الإيطالي 1.28 مليار دولار، فيما بلغت حصيلة أندية الدوري الألماني 811 مليون دولار، ونحو 734 مليون دولار أنفقتها أندية الدوري الفرنسي.

ووفقا لما ذكرته "ديلويت"، فهذه الأرقام كلها تعد أرقاما قياسية جديدة.

وقال الشريك في وحدة الإحصاءات الرياضية التابعة لـ"ديلويت" دان جونز، إن "معدلات إنفاق الأندية في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا بلغت مستويات لا سابق لها في سوق الانتقالات هذا الصيف".

وأضاف جونز: "هذه المعدلات القياسية تقف وراءها عدة عوامل، منها الإيرادات الإضافية التي حققتها الأندية من حقوق البث التلفزيوني للموسم الجديد، والأموال التي حصلت عليها من المشاركة في مسابقتي الأندية في أوروبا".

وأشار جونز إلى عوامل أخرى متعلقة بالأندية ذاتها، منها التغييرات الإدارية وتحسين تشكيلات الفرق لتحقيق الأهداف على أرض الملعب، وأضاف قائلا إن "تحسن الأداء المالي للأندية الأوروبية قلل من حاجتها لبيع أفضل لاعبيها".

ومن بين الأرقام القياسية لانتقالات اللاعبين في الميركاتو الأخير، انضمام المهاجم جواو فيلكس البالغ من العمر 19 عاما من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 138 مليون دولار، بينما انتقل المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو إلى برشلونة مقابل 132 مليون دولار.

كذلك ضم ريال مدريد الإسباني الجناح البلجيكي إيدن هازارد من تشلسي الإنجليزي، مقابل حوالي 110 ملايين دولار.