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فغالي انتزع المرحلة الاستعراضية الافتتاحية لرالي لبنان امام القطري العطية

30
AUGUST
2019
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 تصدر السائق اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على شكودا فابيا ار 5 الترتيب العام لرالي لبنان الدولي ال42 الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة على مدى ثلاثة أيام برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وشهد مقر النادي المنظم في الكسليك المرحلة الأستعراضية الافتتاحية للرالي في مقر النادي بالكسليك بعد غياب دام 28 سنة، اذ سبق واقيمت المرحلة الاستعراضية الأخيرة في حرم النادي في العام 1991

وبعدما سجل فغالي 2.50.17 دقيقتان احتل السائق القطري ناصر صالح العطية وملاحه ماثيو بوميل على فولسفاكن بولو جي تي اي المركز الثاني بفارق نحو ثانيتين ونصف عن الأول.

وافتتح المسار بطل لبنان السابق للراليات وسباقات السرعة نبيل كرم على سيارة "لانسيا دلتا انتغرال اتش اف "والى جانبه السائقة الألمانية اديث فايس التي سبق لها ان شاركت في رالي لبنان مرات عدة .

كما أقيمت عروض في الكروس كار وعرض لنبيل قمبز على سيارة من طراز ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 وعرض كبير لبول قصيفي على سيارة من طراز "نيسان 350 زد" برعاية "يوكوهاما".

وستبدأ المنافسة الفعلية صباح غد السبت. 

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