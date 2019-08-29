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دوري أبطال اوروبا لكرة القدم: هكذا جاء توزيع المجموعات

29
AUGUST
2019
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 أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عن مجموعات متوازنة نسبيا، أقواها السادسة التي يقع على رأسها برشلونة الإسباني.

وضمت المجموعة إلى جانب الفريق الكتالوني، بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، فيما يتواجه ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جرمان الفرنسي في الأولى، ويجدد يوفنتوس الإيطالي الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الرابعة.

وفي المقابل، ابتسمت القرعة لحامل اللقب ليفربول ومنافسه في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، ووضعتهما في مجموعتين سهلتين نسبيا.

وجاءت مجموعات القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرغ الروسي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني.

المجموعة الثامنة: تشلسي الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 أيلول، على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 كانون الأول.

ويقام نهائي النسخة الحالية في 30 أيار 2020، على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

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