ريفالدو: زيدان يعيد ضبط نغمته على الريال

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أكد اسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو أن اداء فريق ريال مدريد سيكون على ما يرام تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأثارت النتائج السلبية في الفترة الاخيرة قلق لعشاق وأنصار النادي الملكي، وأعرب عن رؤيته أن أسطورة الكرة الفرنسية قادر على إعادة الريال إلى حيث ينتمي، فقال: "حتى مع إسقاط النقاط على ملعبه في عطلة الأسبوع الماضي في الليغا، لا أعلم لماذا يبدأ النادي والمعجبون بالذعر، لقد بدأنا الدوري للتو، وبرشلونة أيضاً خسر مباراته الأولى".

وأضاف: "هذا النوع من الأفكار يمكن أن يأتي فقط بعد 10 مباريات أو نحو ذلك، وإن كانت الأمور لا تتحسن، زين الدين زيدان يعيد ضبط نغمته على الفريق، وستتحسن الأمور قريباً، سيقاتل النادي من أجل لقب الليغا ودوري أبطال أوروبا، ولكني لا أشك أنه يمكنهم أخذ خطوة في سوق الانتقالات قبل الموعد النهائي لها".

elsport