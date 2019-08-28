اللبنانيّة ميريلا عطالله تتألق في بطولة العالم لJIU- JITSU في الولايات المتحدة

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أحرزت اللبنانيّة ميريلا عطالله الميداليّة الذهبيّة في بطولة العالم في رياضة ال جيو جيتسو JIU JITSU لفئة الوزن المتوسط- الحزام البنفسجي، التي أختتمت أمس، في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركيّة، بعد فوزها في ثلاث جولات.

وأهدت البطلة عطالله المقيمة في مونتريال في كندا، وهي من خريجات مدرسة الحكمة في بيروت عام 1996، اللقب وميداليتها الذهبيّة إلى بلدها الأم الذي تأمل بالعودة إليه لتعزيز نشر هذه الرياضة النبيلة، وإلى مدرستها الحكمة التي فيها "عشقت الرياضة والمنافسات النظيفة والشريفة"، وإلى المشجع والداعم الأول لها للمشاركة في بطولة العالم البروفيسور سعيد الخطيب ومدربها دانيال هلال. كما شكرت منظمة "بيوند سابميسوه"، BEYOND SUBMISSIONS التي آمنت بقدراتها وموهبتها الرياضيّة ودعمت كل إستحقاقاتها.