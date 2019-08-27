زيدان حان وقت الرحيل

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“الجواب بيبان من عنوانه” هذا المثل الشعبي الشهير الذى تناقلته الأجيال حتى وصل إلينا. يحمل هذا المثل الكثير من الحكمة والتي يجب أن يعمل بها الكثير منا لتجنب الوقوع في المصائب وارتكاب الكوارث.

هذا المثل أكثر من يحتاج إليه في الوقت الحالي هو رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والذي يجب أن يتخذ قرارا سريعا بالتخلص من مدربه الفرنسي زين الدين زيدان تجنبا لمصائب قادمة للفريق ولموسم صفري ينتظر النادي الأبيض الإسباني في الموسم الحالي.

الأداء الذي ظهر عليه ريال مدريد في الموسم الماضي والذي استمر في فترة التحضير للموسم الجديد وكذلك أمام بلد الوليد في ثاني جولات الليغا هو أكبر دليل على أن بقاء زيدان يوما آخر في ريال مدريد يعد بمثابة خطأ كارثي.

غياب الروح:

أسوأ ما في الفترة الثانية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان غياب الروح عند اللاعبين، شعور دائم بالاستهتار من قبل الفريق ولا روح ولا شعور بالخطر، الفريق خسر بالسبعة أمام اتلتيكو مدريد بينما لا تشعر في أوجه اللاعبين التأثر أو اداراك معنى اللعب في صفوف فريق كبير بحجم النادي الأبيض الإسباني.

فقط سيرجيو راموس وكريم بنزيمة هما الثنائي الذي يمكن أن يتم استثنائهم من الانتقادات تحت قيادة الفرنسي مع استثناء توني كروس وكاسيميرو كذلك على فترات بينما أغلب الفريق يعاني من تراجع كبير في المستوى وكذلك انخفاض الغرينتا.

لا حظ للشباب:

أصبح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عدوا للشباب، في الوقت الذي يمتلك فيه انسو فاتي 16 عاما ولاعبين أمثال كارلوس بيريز وريكي بويغ وتوديبو فرصة اللعب مع برشلونة رغم صغر السن قرر زيدان إعارة المهاري الشاب كولو والنرويجي مارتين أوديغارد وداني سيبايوس كما لا يمانع رحيل رودريغو غوس على سبيل الاعارة.

زيدان هو المدرب الذي دائما ما يفضل المخضرمين وكبار السن أمثال كريم بنزيمة ولوكا مودريتش ومارسيلو وتوني كروس على حساب الشباب.

خطأ ريغيلون الكارثي:

كلف زيدان إدارة ريال مدريد 48 مليون يورو من أجل ضم فيرلاند ميندي وهو لاعب جيد لكنه لا يتفوق لا فنيا أو بدنيا على حساب سيرجيو ريجيلون اللاعب الذي تم اعارته لصفوف اشبيلية رغم جودة اللاعب الهائلة.

دفاع من ورق:

كارفخال أصبح في خبر كان بينما فاران يرتكب هفوات كبيرة والمدرب لا يثق في ميليتاو بينما ناتشو في أسوأ حالاته ومارسيلو كعادته لا يدافع هكذا أصبح دفاع المرينغي مع زيزو فريق غير قادر على مقاومة أي هجوم قوي بل وفشل في الحفاظ على شباكه حتى في الاختبارات السهلة في بيرنابيو أمام بلد الوليد.

لا ألقاب مع فاسكيز وبيل:

لا ألقاب مع فاسكيز وبيل:

يعتمد زيدان بشكل قوي على لوكاس فاسكيز وغاريث بيل في الأجنحة وهما ثنائي بالتأكيد لن يكون قادرا على جلب الألقاب للفريق الأبيض العاصمي.

لا يمكن أن تتفوق ببل وفاسكيز على حساب ميسي وغريزمان ونيمار وسواريز أو تقارع سيتي بيب مع برناردو سيلفا ودي بروين ومحرز ورحيم سترلينغ أو مواجهة الثلاثي الناري لليفربول في أنفيلد.

المدرب الفرنسي دفع غاليا ثمن اصراره على ضم بوغبا ورفض التعاقد مع نيمار اللاعب الذي على بعد خطوات بسيطة من ارتداء قميص البلوغرانا.

اصابات من دون توقف:

مشاكل عضلية عديدة تعرض لها نجوم زيدان منذ رحيل بينتوس لانتر ميلان، هازارد وماريانو دياز وابراهيم دياز وخاميس رودريغيز وفيرلاند ميندي واسماء آخرى تعانى من مشاكل بدنية وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على موسم المرينغي الفريق الذي فقد بالفعل قدرات لاعب بقيمة ماركو أسينسيو بسبب الاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في فترة التحضير للموسم الجديد.