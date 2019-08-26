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هل احتفل نجل ميسي "المشاكس" بهدف بيتيس في شباك برشلونة؟

26
AUGUST
2019
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لماتيو، نجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يحتفل على ما يبدو بهدف ريال بيتيس في شباك نادي برشلونة، خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد.

وتابع ماتيو (4 سنوات) المباراة من مدرجات ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالوني، بجانب شقيقه الأكبر تياغو (7 سنوات)، ووالده، والمهاجم الأورغوياني لويس سواريز، ليخطف الأضواء في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تناقلت مجموعة من الرواد لقطة له، وهو يحتفل على ما يبدو بهدف التقدم لريال بيتيس، الذي سجله الفرنسي نبيل فقير في شباك برشلونة.

ورفع ماتيو يديه، وصرخ "غول"، لكن سرعان ما تدخل ميسي وسواريز لإنقاذ الموقف، وربما لنهيه عن الاحتفال.

ولم يتضح من خلال الفيديو، إن كان ماتيو احتفل فعلا بهدف ريال بيتيس، أم كانت ردة فعله حسرة على فرصة هدف ضائع لبرشلونة.

وفي لقطة مثيرة أخرى، وبينما كان الجميع يحتفل بهدف لبرشلونة، ظهر ماتيو مندهشا، وكأنه لم يستوعب ماذا يحدث، علما بأن "البارسا" نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 5-2.

ولم يفوت ماتيو فرصة حضوره المباراة إلى جانب تياغو، حيث قام كالعادة بمضايقة شقيقه الأكبر، وظهر وهو يمسك برأسه، فيما يحاول تياغو الإفلات منه، وظل ميسي يراقب الوضع بابتسامة عريضة.

واشتهر ماتيو، الابن الأوسط لميسي، بأفعاله "المجنونة" وشغبه في المدرجات، وبات يجذب الأنظار أينما ظهر، خاصة بعدما كشف والده مؤخرا، بعضا من مشاكساته، حيث قال "البرغوث" في إحدى المقابلات: "عندما نلعب (مع ماتيو) في المنزل، يقول لي أنا ليفربول الذي هزمك، وأنت برشلونة، وفي مرة أخرى قال أنا فالنسيا الذي هزمك".

وتابع ميسي: "ليس هذا فحسب، عندما يسجل ريال مدريد أهدافا يصرخ ويقول هدف لمدريد، لكي يضايق شقيقه تياغو".

 
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