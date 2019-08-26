برشلونة يحضر "العرض الأخير" لنيمار قبل إغلاق السوق

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أسبوع واحد يتبقى على غلق سوق الانتقالات في أوروبا، فيما لا يزال مستقبل النجم البرازيلي نيمار مجهولا، ولكن الأمور ستتضح بعد تقديم برشلونة "العرض الأخير".

ووفقا لصحيفة "لا سيكستا"، اجتمع رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو مع المدير الرياضيإيريك أبيدال، لرسم خطة "العرض النهائي" للبرازيلي نيمار.

وقالت الصحيفة إن هناك احتمالين، الأول يتمثل بتقديم عرض قيمته 170 مليون يورو لباريس سان جرمان. وقد يعرض برشلونة فكرة التعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة هذا الصيف، مع إلزامية الشراء الصيف المقبل.

أما العرض الثاني فيضمن إدخال لاعبين من برشلونة في الصفقة، منهم الفرنسي عثمان ديمبيلي، بالرغم من أنه يرفض حاليا فكرة مغادرة الفريق.

وفي حال فشل برشلونة في إقناع إدارة باريس سان جرمان، بعرضه الأخير، فستنتهي قصة عودة نيمار لناديه السابق هذا الصيف.

ومن ناحيته، أثار نيمار "حماس" جماهير برشلونة من جديد، وذلك بنقره على زر الإعجاب لصور انتصار الفريق على بيتيس الأحد، على موقع إنستغرام.