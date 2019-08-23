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النادي اللبناني للسيارات والسياحة يُعلن عن رالي لبنان الدولي الـ 42

23
AUGUST
2019
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أعلن النادي اللبناني للسيارات والسياحة رسمياً عن رالي لبنان الدولي الـ 42 الذي سينظمه في 30 و31 آب الحالي و1 أيلول المقبل برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.
 
وجاء الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي حاشد عقد في مقر النادي بالكسليك. وحضر رئيس النادي المنظّم الشيخ فؤاد الخازن، نائبه نبيل كرم، الأمين العام كميل إده، أمين المال المحامي إيلي آصاف وأعضاء مجلس الإدارة عماد لحود (منسق لجنة رياضة السيارات في النادي)، جو توتنجي والشيخ نبيل الخازن وجيلبير مسيحي وباسل عازار، المدير العام شربل جرجس، مدير اللجنة الرياضية الوطنية سليمان خطار، رئيس مصلحة السيارات في النادي كابي كريكر، رئيس اللجنة المنظمة للرالي فادي يوسف عون، مدير الرالي عصام حتي، ممثلو الشركات الراعية وحشد من رجال الصحافة والإعلام.
 
النشيد الوطني افتتاحاً، فكلمة ترحيبية من كابي كريكر، فكلمة نبيل كرم باسم النادي المنظم جاء فيها: "نحتفل هذه السنة باليوبيل المئوي للنادي (1919-2019). بداية، أود أن أشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرعايته الرالي. ومن مهام النادي دعم رياضة سباقات السيارات والسياحة وبات النادي ذائع الصيت في المنطقة والعالم وهو منارة المرافئ السياحية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وفي الختام، أود أن أشكر رجال الصحافة والإعلام لتغطيتهم أخبار النادي على مدار السنة".
 
وجاء في كلمة لحود: "موعدنا يتجدّد سنة بعد سنة. الشكر لرئيس النادي الشيخ فؤاد الخازن وأعضاء مجلس الإدارة على دعم الرياضة الميكانيكية في النادي. وبعد 27 سنة، تعود المرحلة الاستعراضية إلى النادي في افتتاح الرالي برعاية "توتال".
 
أشكر أيضاً كل من سيساهم في إنجاح هذا السباق الدولي من الفاعليات الرسمية والبلديات والقوى الأمنية. فالرالي سيمر في مائة بلدة وهو الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي والجولة الأخيرة من بطولة لبنان للراليات للعام الحاري أيضاً".
 
بدوره، شكر كريكر "وزارات الداخلية والدفاع والشباب والرياضة والأشغال وقيادة الجيش والقوى الأمنية والشركات الراعية، مشيراً إلى أنّ المؤسسة اللبنانية للإرسال ستنقل وقائع الرالي مباشرة على الهواء كما جرت العادة".
 
وشرح رئيس اللجنة المنظمة فادي عون مسار الرالي الذي تبلغ مسافته الإجمالية 716.58 كلم منها 11 مرحلة خاصة للسرعة طولها 231.30 كلم ستُقام على مدى ثلاثة أيام وعلى مسار اسفلتي. وأشار إلى أنّ مراحل الرالي محددة في مقر النادي المنظّم حيث ستُقام المرحلة الاستعراضية الافتتاحية وطولها 2.52 كلم مساء الجمعة 30 آب. وفي اليوم الثاني والثالث ستجري المنافسات في أقضية جبيل والبترون والمتن ومحافظة البقاع على أن يجري حفل التتويج بعد ظهر الأحد في مقر النادي المنظّم. وتحدث عون بإسهاب عن كافة التفاصيل المتعلقة بالسباق.
 
الكلمة الأخيرة لمدير الرالي عصام حتي الذي أشار إلى مشاركة 27 طاقم في الرالي وعلى رأس المشاركين القطري ناصر صالح العطية واللبناني روجيه فغالي (حامل لقب الرالي 14 مرة وهو رقم قياسي) ومعدداً كافة أسماء السائقين والملاحين وسياراتهم. وأضاف أنّ السائقين والملاحين من جنسيات لبنانية وقطرية وكويتية وسعودية وعُمانية وفرنسية وأردنية. ودعا حتي الصحافيين والمصورين إلى التقيّد بإرشادات المنظمين من أجل عامل السلامة.
 
ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح لحود أنّ لبنان هو الأنشط في الرياضة الميكانيكية ضمن دول الشرق الأوسط باعتراف الجميع. كما أنّ تسعة لبنانيين يتبوأون المناصب في الاتحاد الدولي للسيارات (الفيا) وهذا دليل هام على كفاءة اللبناني. والنادي المنظم يدعم الجيل الناشئ عبر منح من الاتحاد الدولي. وختم لحود قائلاً: "أبواب النادي مفتوحة أمام عشاق الرياضة الميكانيكية لمواكبة الرالي منذ انطلاقته بمرحلة توتال الاستعراضية مساء الجمعة حتى التتويج بعد ظهر الأحد".
 
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