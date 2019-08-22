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ما الموقف الآن؟.. 10 أيام وينتهي كل شيء لنيمار

22
AUGUST
2019
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تحدثت الصحف الإسبانية والفرنسية عن "تصلب" في موقف باريس سان جرمان الفرنسي، خلال محادثاته مع برشلونة وريال مدريد، بشأن انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار، مشيرة إلى أن نادي العاصمة الفرنسية رفض عروضا سخية للتنازل عن نجمه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فان برشلونة مستعد لدفع مبلغ مقداره 160 مليون يورو لضمنيمار، الذي التحق بصفوف النادي الباريسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017، على أن يسدد المبلغ على دفعتين من خلال موسم على سبيل الاعارة مع ضرورة الشراء في الموسم التالي، لكن سان جرمان رفض عرض النادي الكاتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "المفاوضات أغلقت بسبب تصلب موقف باريس سان جرمان الذي رفض تماما فكرة الإعارة".

أما "إل موندو ديبورتيفو"، فتطرقت الى أرقام مماثلة: إعارة لمدة موسمين مع تسديد مبلغ يتلاءم مع فترة الإعارة، ثم دفع مبلغ 150 مليون يورو لضم اللاعب نهائيا بعد موسمين.

وقالت الصحيفة: "المفاوضات مستمرة مع باريس سان جرمان على وقع رفض النادي الفرنسي، لكن برشلونة ينتظر موقفا حاسما من نيمار يعلن فيه صراحة رغبته في العودة إلى برشلونة من أجل وقف اهتمام ريال مدريد."

في المقابل، فقد كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن عرض ضخم تقدم به ريال مدريد وقالت: "تقدم ريال مدريد بالعرض التالي: 100 مليون يورو بالإضافة الى 3 لاعبين".

وأشارت الصحيفة إلى الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

لكن الصحيفة الفرنسية أكدت أن سان جرمان رفض هذا العرض وقالت في هذا الصدد "القيمة الإجمالية لهذا العرض لا تتناسب مع التوقعات الباريسية".

وتطرقت "ليكيب" كما "موندو ديبورتيفو" إلى إمكانية دخول يوفنتوس على الخط، من دون أن تشير إلى جدية النادي الإيطالي.

يذكر أن باب الانتقالات في أوروبا يقفل في الثاني من سبتمبر المقبل.

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