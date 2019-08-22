ريال بيتيس يمازح ميسي بطريقة طريفة قبل مباراة الأحد

في لقطة طريفة، نشر نادي ريال بيتيس الإسباني صورة للنجم الأرجتنيني ليونيل ميسي على حسابه الرسمي بموقع توتير مع تعليق لا يخلو من الدعابة والمزاح.



وكان الحساب الرسمي لبرشلونة على توتير قد نشر، صورًا لميسي، بعد عودته للتدريب الجماعي عقب إبلاله من الإصابة، واقترابه من اللحاق بمواجهة بيتيس يوم الأحد المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني.

وقد مازح ريال بيتيس ميسي ومشجعي برشلونة بإعادة نشر إحدى الصور مصحوبة بتعليق طريف: "لا تستعجل العودة يا ليو.. أنت لست مضطرا إلى ذلك"

وكان العملاق الكتالوني قد خسر أول مبارياته في الليغا أمام أتلتيك بلباو بهدف مقابل لا شيء، وذلك في غياب نجمه الكبير ليونيل ميسي.