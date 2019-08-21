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ريفالدو: ليونيل ميسي سبب رحيل كوتينيو عن برشلونة

21
AUGUST
2019
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النجم البرازيلي السابق وأسطورة برشلونة ريفالدو يرى بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أهم سبب في رحيل فيليبي كوتينيو عن برشلونة إلى صفوف بايرن ميونيخ معارًا.

كشف أسطورة برشلونة البرازيلي ريفالدو إحباطه الشديد من رحيل مواطنه فيليبي كوتينيو عن الكامب نو على سبيل الإعارة إلى صفوف بايرن ميونيخ، ولكنه يدرك لماذا رحل البرازيلي؟

كوتينيو انضم إلى برشلونة من ليفربول في يناير 2018 مقابل 142 مليون جنيه إسترليني ولكنه عانى كي يعيد إنتاج مستواه الذي قدمه برفقة الريدز.

المايسترو البرازيلي سجل 21 في 75 مباراة بكل المنافسات مع برشلونة وقدم 11 تمريرة حاسمة، وحصد لقب الليجا مرتين وكذلك لقبا واحدا لكأس ملك إسبانيا.

ورغم كل ذلك، لم يكن كوتينيو على مستوى التطلعات للعمالقة الإسبان، ويؤمن رونالدو أن تأثير ليونيل ميسي لعب دورًا مفتاحيًا في عدم بقاء كوتينيو مع برشلونة.

وقال في تصريحات نقلها موقع «ميرور» قالها ريفالدو لـ«بيتفاير»: «لطالما آمنت بأن فيليبي كوتينيو يملك الإمكانيات للنجاح في برشلونة، ولكن الأشياء استغرقت وقتًا طويلًا والطرفان اتفقا على الانتقال إلى بايرن ميونيخ».

وأضاف: «إنني محبط قليلًا من فشله في حصد مكان أساسي بالفريق الأول، ولكن من الممكن أن يكون قد فقد الثقة ولم يكن سعيدًا، ولذلك استهدف انتقالا إلى ناد كبير آخر ليعيده أخيرًا إلى ».كرته الأفضل التي كان يقدمها مع ليفربول

وأردف: «هناك لاعبون قلائل في العالم يمكنهم الوصول إلى هذا الموقف ومن ثم التعبير بأفضل شكل عن أنفسهم، ولد يكون كوتينيو مفتقدًا للصبر الذي يمكنه من إيجاد مكانه المحدد في الفريق».

وأكد: «النجم الأرجنتيني (ميسي) هو قائد الفريق، وسوف يلعب في مستواه الأعلى 3 أو 4 سنوات أو أكثر، ولذلك من الصعب أن تجد لاعبين آخرين يلمعون في برشلونة ويقدمون أفضل ما لديهم».

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