يوفنتوس يقتحم صراع ريال مدريد وبرشلونة لضم نيمار

A + A -

شهدت الفترة القليلة الماضية انتشار عدة أنباء تؤكد اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين في الحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لا سيما بعد رفض اللاعب الاستمرار بالعاصمة الفرنسية ومطالبته بالرحيل هذا الصيف عن حامل اللقب.

ويبدو أن المنافسة بدأت تحتدم مؤخرًا، لا سيما بعد دخول عنصر ثالث في الصراع على ضم الجناح البرازيلي، إذ أكدت لنا أحد المصادر القريبة من نيمار وعائلته، دخول إدارة يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات مع نظيرتها الفرنسية في محاولة منها لاقتناص اللاعب من بين أنياب كبيري إسبانيا.

وصرح لنا هذا المصدر قائلًا: «ريال مدريد لم يشارك بشكل كلي في محاولة منه للتوقيع مع اللاعب، وذلك لأن ليوناردو لديه تطلعات عالية للغاية، وحتى الآن برشلونة خارج السباق».

ويبدو أن الإدارة الإيطالية تُشارك بثقلها في المفاوضات التي يترأسها فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، إذ تضمن للاعب حصوله على نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه حاليًا رفقة باريس سان جيرمان والتي تُقدر قيمته بـ 37 مليون يورو.

وحسبما أفادت بعض المصادر القريبة من تلك المفاوضات؛ فإن باراتيسي تواصل مع المدير الرياضي للنادي الباريسي وعرض عليه مبلغًا ماليًا بالإضافة إلى لاعب الفريق باولو ديبالا.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن قيمة هذا المبلغ المالي، فإن كل الدلائل تُشير إلى أنها ستقترب من حاجز الـ 100 مليون يورو.

وكانت إدارة «البيانكونيري» على وشك التخلي عن خدمات ديبالا لصالح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 86 مليون يورو، ولكن الصفقة باءت بالفشل.

وعلى أي حال، لكي تتمكن إدارة بطل إيطاليا من مواجهة صفقة نيمار فسيتوجب عليها التخلي عن عدة لاعبين كماريو ماندزوكيتش «15 مليون يورو» ودانييلي روجاني «35 مليون يورو» وبليز ماتويدي «35 مليون يورو»، هذا بالإضافة إلى جونزالو هيجواين.

arabia.as