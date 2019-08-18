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فيديو إعلان رونالدو "الراقص" يثير سخرية واسعة

18
AUGUST
2019
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أثار نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سخرية واسعة على المنصات الاجتماعية بعدما ظهر في إعلان تجاري "مثير" لفائدة إحدى منصات البيع الإلكتروني في جنوب شرق آسيا.
 
وفي بداية الفيديو، الذي شوهد 9.5 مليون مرة على "تويتر"، ظهر لاعب يوفنتوس الإيطالي، وهو يقذف الكرة، ثم أخذ يؤدي رقصة غريبة.
 
ورقص رونالدو في الإعلان وهو يمسك بجهاز في اليد، في إشارة إلى الشراء من منصة البيع الإلكتروني المعروفة باسم "Shopee".
 
وقال معلقون إن كريستيانو رونالدو، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، ليس في حاجة إلى المال حتى يقبل بإعلان تجاري من هذا القبيل.
 
وتساءل معلقون: "رونالدو، ماذا فعلت بنفسك؟"، وأرفق آخرون رموز "الإيموجي" الضاحكة، حتى يسخروا من المقطع.
 
في المقابل، قال منتقدون إن الشركة هي الخاسرة في الأمر، لأنها دفعت مبلغا كبيرا لرونالدو، على  الأرجح، لكنها لم تستفد منه في إعلان إبداعي يستطيع أن يحقق إعجابا وسط المتابعين.
 
وإلى جانب أجره المرتفع في الفريق الإيطالي وعدد من المنشآت العقارية والفنادق، يعتمد رونالدو البالغ 33 عاما، على الإعلانات التجارية، حيث تشير الأرقام إلى أن مداخيله في السنة الجارية وصلت إلى 109 ملايين دولار.
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