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يوم ذهبي للبنان في بطولة غرب آسيا بألعاب القوى

17
AUGUST
2019
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 واصل لبنان، لليوم الثالث على التوالي، حصد الميداليات الذهبية في بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئين والناشئات في ألعاب القوى، التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة، لغاية يوم غد الأحد، على مضمار مدرسة سيدة الجمهور برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبمشاركة عشر دول.

وحضر مسابقات اليوم الثالث جمهور غفير، تقدمه نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي اللواء دحلان الحمد، وعضو الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد اللبناني رولان سعادة، والمندوب الاداري المنتدب من اتحاد غرب آسيا أمين صندوق الاتحاد اللبناني وسيم الحولي، ومدير اللقاء نائب رئيس الاتحاد اللبناني يحيى مكي، والمندوب الفني للبطولة رفيق حمودة، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية وأعضاء الاتحاد اللبناني ورؤساء لجان البطولة، وعائلة لعبة العاب القوى وأهالي اللاعبين واللاعبات ورجال صحافة وإعلام.

وبات في "جعبة" لبنان تسع ميداليات ذهبية (1 في اليوم الأول و3 في اليوم الثاني و5 في اليوم الثالث (السبت) منذ بداية البطولة، وبات قاب قوسين او أدنى من تصدر الترتيب النهائي العام للدول، مع اختتام المسابقات الأحد، وإستاثرت ناشئات لبنان بجميع مسابقات اليوم الثالث الخمس، وأحرزن 5 ذهبيات.

وجاءت النتائج النهائية الكاملة ليوم السبت على الشكل التالي:

* ناشئين - 400 م:

1- عنبر جمعان الزهراني (السعودية): 49.26 ثانية.
2- عبد الرحمن الشهراني (السعودية): 49.65 ث.
3- عبد المجيد محمد زكريا (قطر): 50.06 ث.

- 1500 م.

1- عبدالله اليعري (اليمن): 4.05.08 دقيقة.
2- جاد شميساني (لبنان): 4.19.42 د.
3- ركان ابراهيم الخيبري (السعودية): 4.20.93 د.

رمي القرص:

1- عبدالله زنكاوي (الكويت): 49.68 متر.
2- حمزة السويسي (قطر): 46.17 م.
3- صالح السدير (الكويت): 44.26 م.

القفز العالي:

1- محمد نوح خليفة (قطر): 2.01 م.
2- هاشم العلي (الكويت): 1.99 م.
3- محمد عبد الخلق (العراق): 1.96 م.

* ناشئات - 400 م:

1- فرح طيار (لبنان): 1.00.51د.
2- هيا اليعاقبة (الاردن): 1.00.89 د.
3- زوي داغر (لبنان): 1.01.25 د.

- 1500 م:

1- انجيلا سعد (لبنان): 5.33.09 د.
2- غدير الاشقر (لبنان): 5.35.57 د.
3- ميا ملاك (لبنان): 5.57.03 د.

إطاحة المطرقة:

1- مريم يوسف (لبنان): 33.91 م.
2- عيشة المسفري (سلطنة عمان): 33.34 م.
3- بيا سركيس (لبنان): 28.07 م.

رمي القرص:

1- مريم يوسف (لبنان): 29.64 م.
2- لوان ابراهيم (لبنان): 24.98 م.
3- ريما حسن (لبنان): 21.16 م.

قفز عالي:

1- ميساء معوض (لبنان):1.65 م.
2- عالية المغيري (سلطنة عمان): 1.50م.
3- نور الاطرش (سوريا): 1.50 م.

وتختتم البطولة الأحد بإقامة تسعة نهائيات وفق التتابع الزمني، ابتداء من الساعة الخامسة عصرا كالآتي: الوثب الثلاثي (ناشئين)،إطاحة المطرقة (ناشئين)، 100 م حواجز (ناشئات)، 110 م حواجز (ناشئين)، 2000 م، موانع (ناشئات)، الوثب الثلاثي (ناشئات)، 2000 م، موانع (ناشئين)، تتابع متنوع (ناشئات) وتتابع متنوع (ناشئين).

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