كارثة في ليفربول.. إصابة "بطريقة غريبة عجيبة لا تصدق" للحارس الثاني

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صدم المدرب الألماني يورغن كلوب جماهير نادي ليفربول، عندما كشف عن إصابة حارسه البديل، بطريقة غريبة جدا.

وأكد كلوب أن حارسه الإسباني أدريان، يعاني من الإصابة، ومن الوارد جدا أن لا يشارك أمام ساوثمبتون يوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حسب ما أشارت صحيفة "إندبندنت".

واعتمد كلوب على الحارس الاحتياطي أدريان بعد إصابة حارسه الأساسي أليسون بيكر، ومع إصابة أدريان الآن، دخل ليفربول في مأزق حقيقي، فعليه الاختيار بين حارس هاو، وحارس متواضع، للمشاركة في مباراة الدوري.

وأصيب أدريان بعد أن داس أحد مشجعي ليفربول على كاحله، مما أدى لتورمه، خلال احتفالات الفريق مع الجماهير بلقب كأس السوبر الأوروبي مساء الأربعاء، حسب ما أكد كلوب خلال مؤتمر صحفي الجمعة.

وسيضطر ليفربول للاختيار بين حارسين بديلين، هما الإنجليزي آندي لونيرغان، والإيرلندي كايومهن كيلهر، ولم يسبق لكليهما اللعب بالبريميرليغ من قبل.

ويمتلك لونيرغان (35 عاما) خبرة لا بأس بها بدوري الدرجة الأولى، لكن مسيرته كانت بين أندية "متواضعة" لا تصل لحجم ليفربول.

أما كيلهر، الذي يبلغ 20 عاما فقط، فلم يخض أي مباراة احترافية إلى الآن، وتم تصعيده للفريق الأول في ليفربول هذا الموسم.

وسيواجه ليفربول مستضيفه ساوثمبتون عصر السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.