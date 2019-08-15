باريس سان جيرمان يرفض التنازل عن شرطه الوحيد لإطلاق سراح نيمار

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أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى وجود تطورات جديدة في أزمة النجم البرازيلي نيمار مع إدارة باريس سان جيرمان، في ظل ضغط اللاعب من أجل الرحيل عن حديقة الأمراء.

صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أكدت نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن إدارة سان جيرمان تهدد نيمار بالبقاء في صفوف الفريق وعدم السماح له بالرحيل، إذا لم يتلقَ النادي العرض المناسب الذي يتوافق مع شروطه.

وقالت الصحيفة أن إدارة النادي الباريسي لن تطلق سراح نيمار إلا لو حصلت على 200 مليون يورو، على أن يكون منهم ما لايقل عن 100 مليون يورو نقدًا، مع إمكانية دخول بعض اللاعبين في صفقة تبادلية لإستكمال القيمة المطلوبة.

ويرفض النادي الفرنسي الموافقة على أية عروض تقل عن هذه القيمة، وهو ما يهدد صفقة إنتقال اللاعب إلى أي فريق آخرخلال الميركاتو الجاري، حيث فشل الثنائي الإسباني، برشلونة وريال مدريد، المتصارعان على ضم اللاعب، في تقديم العرض المطلوب حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن شروط سان جيرمان تعقد أزمة النجم البرازيلي، والذي أعلن في أكثر مرة عن رغبته في الخروج من حديقة الأمراء، كما تعرّض اللاعب لهجوم عنيف من جانب جماهير الفريق خلال إفتتاح موسم الدوري الفرنسي.