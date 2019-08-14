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بنك بيروت يخرج مرفوع الرأس من ربع نهائي بطولة آسيا للفتسال

14
AUGUST
2019
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خرج نادي بنك بيروت الرياضي من بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات مرفوع الرأس، بعد خسارته في الدور الربع نهائي أمام نادي MES SUNGUN الإيراني بطل آسيا في الوقت الاضافي بنتيجة ٣-٢ (الوقت الأصلي ٢-٢) على ملعب BANKOK ARENA. وكان بطل لبنان وصل إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الثالثة بثلاث انتصارات على كل من جامعة فيكتوريا بطل ميانمار و SORO بطل طاجكستان و VAMOS بطل إندونيسيا، فيما وصل النادي الإيراني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نادي NAGOYA OCEANS بطل اليابان.

 

وكان نادي MES SUNGUN تمكن من إفتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة عبر نجمه الإيراني ولاعب بنك بيروت السابق مهدي جافيد بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس حسين همداني، فيما رد بنك بيروت سريعاً حيث قام أحمد خير الدين بإطلاق تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس مرمى مس سونغون صميمي تمكن من صد الكرة بنجاح. لكن رجال الأرز تابعوا ضغطهم بنجاح بعدما تمكن قائد الفريق علي طنيش من وضع الكرة في المرمى الإيراني بعد تمريرة متقنة من الصربي دراغان طوميتش.

 

وفي الدقيقة الثانية عشر سجل علي الحمصي هدف التقدم لبنك بيروت بعدما إستطاع أن يحول تمريرة مميزة من طوميتش ويسكنها فوق الحارس صميمي ليتقدم بنك بيروت بنتيجة ٢-١. وكاد علي طنيش أن يضاعف تقدم البنك، لكن صميمي تمكن من صد انفراديته بنجاح على دفعتين، لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل لبنان ٢-١.

 

وفي الشوط الثاني تابع الفريقان التسديد على المرمى، حتى إعتمد الفريق الإيراني على خطة POWER PLAY مكنته من معادلة النتيجة أيضاً عبر نجمه الإيراني مهدي جافيد، وسط اهدار بنك بيروت لمرتين فرصة التسجيل في المرمى الخالي، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ٢-٢.

 

وفي الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول أعاد الاعب الإيراني FAKHIMI ناديه إلى المقدمة بعد تسديدة قوية هزت شباك الحارس همداني بعد تألقه في صد الكرات الصعبة طيلة فترة المباراة. ومرة جديدة لعب الحظ لمصلحة الفريق الإيراني على حساب بنك بيروت حيث ساهم القائم في مناسبتين بمنع بطل لبنان من تسجيل هدفين محققين لكل من الصربي دراغان طوميتش وعلي الحمصي فيما كان الحارس الإيراني صميمي موفقاً جداً بعد صدتين خرافيتين للاعب كريم أبو زيد، لتنتهي المباراة بفوز MES SUNGUN بنتيجة ٣-٢ ويخرج نادي بنك بيروت مرفوع الرأس بعد مجهود رائع قدمه الفريق طيلة البطولة كممثل العرب الوحيد الباقي في البطولة.

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