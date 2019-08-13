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ميسي يتدخل في صفقة نيمار.. ويقدم له نصيحة

13
AUGUST
2019
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دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي على خط صفقة برشلونة المحتملة، لاستعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف النادي الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي قائد برشلونة، لا يريد للمهاجم البرازيلي الانتقال إلى الغريم ريال مدريد الإسباني، وتواصل معه بالفعل من أجل توجيه النصح له بالعودة إلى بطل الدوري بدلا من الانتقال للفريق الملكي.

ويبدو أن نيمار بات على وشك الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد أن كان خارج قائمة الفريق خلال افتتاح الدوري الفرنسي، عندما فاز فريق العاصمة الفرنسية على نيم بثلاثية نظيفة، أول أمس.

وارتبط اسم نيمار مؤخرا بالانضمام إلى ريال مدريد، حيث يقود المدير الفني العائد زين الدين زيدان حملة إحلال وتبديل في صفوف لاعبي الفريق الذي أنهى الموسم الماضي خالي الوفاض محليا وأوروبيا.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.

وكان اللاعب البرازيلي البالغ 27 عاما قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل خارج أسوار حديقة الأمراء، في الوقت الذي ردت فيه الإدارة، بأنها ترحب بأي عرض مناسب للحصول على خدمات اللاعب، وسط تكهنات بإمكانية عودته لفريقه السابق برشلونة الإسباني أو الانتقال إلى ريال مدريد.

روسيا اليوم
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