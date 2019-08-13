كريستيانو رونالدو يكشف سره الخاص مع زيدان

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أثنى كريستيانو رونالدو مهاجم ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي على الفترة التي قضاها رفقة زين الدين زيدان مدربه السابق في نادي ريال مدريد الإسباني خلال السنوات الثلاث الناجحة لهما سويًا في ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان رونالدو وزيدان قد نجحا في قيادة النادي الملكي للتتويج بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية بين موسم 2015-16 وموسم 2017-18، أهمها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي قبل أن يرحل كلاهما عن النادي.

عاد زيدان إلى الريال في نهاية الموسم الماضي لمحاولة إحداث ثورة داخل ريال مدريد وإعادة الفريق إلى منصات التتويج من جديد، بينما رحل رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو في صفقة هزت أرجاء أوروبا حينها.

وافتتح رونالدو تصريحاته عن زيدان قائلًا: "الثقة التي يحتاج إليها اللاعب لا تأتي منه فقط، بل تأتي أيضًا من الآخرين حوله، اللاعبون الآخرون والمدرب. يجب أن تشعر أنك جزء مهم من المجموعة، وزيدان جعلني أشعر بالخصوصية".

ثم أضاف النجم الدولي البرتغالي في حديثه عن مدربه الفرنسي السابق قائلًا: "لقد ساعدني كثيرًا، لديّ احترام كبير له لكن العمل معه جعلني أُعجب به أكثر بسبب ما هو عليه كشخص، كيف يتحدث، كيف قاد الفريق، وكيف عاملني".

واختتم صاحب الـ34 عامًا تصريحاته عن زيزو قائلًا: "كان يقول لي: (كريس، استرخ، اخرج والعب كما تلعب، أنت الشخص الذي سيُحدث الفارق".