سان جيرمان يبدأ استعدادات رحيل نيمار.. وبرشلونة وريال مدريد يترقبان

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شهدت الفترة الماضية انتشار عدة أنباء تتعلق بمستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جميعها تؤكد رغبة اللاعب في الرحيل.

وارتبط اسم اللاعب بالعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، إما عن طريق الانضمام إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه مرة أخرى رفقة فريق برشلونة وإما عبر الانضمام إلى ريال مدريد.

ويبدو أن إدارة بطل فرنسا بدأت بالفعل في الإفصاح عن بوادر التخلي عن خدمات اللاعب هذا الصيف، فحسبما نشر موقع «يونيفرسو أون لاين» فيديو من داخل متجر النادي الرسمي، فإن إدارة الأخير شرعت على الفور في سحب كافة المنتجات التي تحمل اسم نيمار وكافة اللافتات التي تُشير له من داخل متجر النادي الرسمي باستثناء مساحة صغيرة مخصصة لحذاء نايكي التي هي بمثابة الراعي الشخصي للاعب.

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بينما أظهر الفيديو الذي نشره الموقع البرازيلي من داخل متجر النادي استبدال منتجات نيمار واللافتات الخاصة به بمنتجات تحمل اسم إدينسون كافاني وتياجو سيلفا وماركو فيراتي ولاعبين آخرين.

وبالأمس خاض باريس سان جيرمان أولى مبارياته في النسخة الحالية من بطولة الدوري الفرنسي أمام فريق نيم واستطاع الفوز بثلاثية نظيفة.

وعلى الرغم من إثارة المباراة، إلا أن جمهور حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري صب كامل تركيزه على نيمار وهتف ضده ورفع لافتات مطالبًا إياه بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

جدير بالذكر أن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، اعترف منذ أيام قليلة بدخول إدارة النادي في مفاوضات تتعلق برحيل نيمار وأن تلك المفاوضات تمر بمراحل متقدمة للغاية.

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