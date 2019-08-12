صلاح يعود بسيارته لالتقاط صور مع صبي أصيب خلال محاولة اللحاق به - (الصورة)

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انتهت محاولة مشجع صغير لنادي ليفربول لمشاهدة لاعبه المفضل محمد صلاح بإصابته بنزف في الأنف، لكن الصبي سرعان ما نسيَ ألمه حين أظهر المهاجم الدولي المصري تعاطفه ووقف إلى جانبه لالتقاط الصور.



وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن لويس فاولر (11 عاماً) اصطدم بعمود إنارة وسقط على الأرض والدماء تسيل من أنفه بعد أن ركض هو وشقيقه آيزاك بجوار سيارة صلاح أمس (السبت) وهما يلوّحان للاعب ليفربول.



وبعد أن شاهد الولد الصغير يتألم، عاد صلاح بسيارته للاطمئنان عليه قبل أن يلتقط معه الصور.



وقال جو كوبر، زوج والدة فاولر لشبكة «سكاي»: «اعتذر صلاح وأبدى تعاطفه الشديد مع الولدين وجعلهما يشعران بتحسن كبير».



ونشر كوبر صوراً لصلاح برفقة الولدين على «تويتر» وعلق عليها قائلاً: «نشكرك يا صلاح على عودتك للاطمئنان عليهما بعدما أصيب لويس وهو يحاول التلويح لك». وأضاف: «يحبك كثيراً وزال الألم فوراً حين احتضنته... أنت رجل حقيقي... أشكرك أيها الملك المصري».