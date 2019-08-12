living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صلاح يعود بسيارته لالتقاط صور مع صبي أصيب خلال محاولة اللحاق به - (الصورة)

12
AUGUST
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

انتهت محاولة مشجع صغير لنادي ليفربول لمشاهدة لاعبه المفضل محمد صلاح بإصابته بنزف في الأنف، لكن الصبي سرعان ما نسيَ ألمه حين أظهر المهاجم الدولي المصري تعاطفه ووقف إلى جانبه لالتقاط الصور.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن لويس فاولر (11 عاماً) اصطدم بعمود إنارة وسقط على الأرض والدماء تسيل من أنفه بعد أن ركض هو وشقيقه آيزاك بجوار سيارة صلاح أمس (السبت) وهما يلوّحان للاعب ليفربول.

وبعد أن شاهد الولد الصغير يتألم، عاد صلاح بسيارته للاطمئنان عليه قبل أن يلتقط معه الصور.

وقال جو كوبر، زوج والدة فاولر لشبكة «سكاي»: «اعتذر صلاح وأبدى تعاطفه الشديد مع الولدين وجعلهما يشعران بتحسن كبير».

ونشر كوبر صوراً لصلاح برفقة الولدين على «تويتر» وعلق عليها قائلاً: «نشكرك يا صلاح على عودتك للاطمئنان عليهما بعدما أصيب لويس وهو يحاول التلويح لك». وأضاف: «يحبك كثيراً وزال الألم فوراً حين احتضنته... أنت رجل حقيقي... أشكرك أيها الملك المصري».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout