أنباء غير سارة لعشاق برشلونة بخصوص ميسي

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حمل إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أنباء غير سارة لعشاق الفريق الكتالوني، بإعلانه أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يغيب عن مباراة "البارسا" الافتتاحية في "الليغا".

وقال فالفيردي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "يواصل ميسي عملية التعافي، ولا أعرف ما إذا كان سيكون جاهزا للمشاركة في أولى مباريات الفريق في الليغا.. يبدو الأمر معقدا".

وتابع المدرب الإسباني: "كنت أود أن يحصل ميسي على إجازة، لكن المشكلة هي أنه يعاني من إصابة. لم نكن لنتركه وحده في برشلونة، وجميعنا هنا"، في إشارة إلى تخلف النجم الأرجنتيني عن السفر مع بعثة الفريق الكتالوني إلى الولايات المتحدة، حيث خاض برشلونة اليوم مباراة ودية أمام نابولي، وفاز فيها برباعية نظيفة.

ويغيب ميسي عن جولة "البارسا" في الولايات المتحدة، بسبب إصابة في الساق، لكنه عاد إلى التدريب في مركز "خوان غامبر" في برشلونة.