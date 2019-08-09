منتخب لبنان للريشة الطائرة إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب أسيا والعرب

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يشارك منتخب لبنان للريشة الطائرة في بطولة غرب أسيا والعرب للفئات العمريّة التي تنطلق في 24 الشهر الحالي في الأردن ليغادر المنتخب الوطني في 22 الشهر للانخراط بمعسكر تدريبي مصغّر قبيل انطلاق البطولة. المنتخب الوطني سيشارك في من دون ال15 عاماً واللاعبون هم:"زينا كزما ياسمينا فياض كارل حبيب ورفائيل رينو", وفي ما دون ال17 عاماً يشارك:"علي نعيم, كريستوفر أبي يونس, لين شميساني وسارا فغالي." مدرّب المنتخب محمد بيروتي ورئيس البعثة سمير قسطنطين وأمين الصندوق علي كزما.



ويشارك حكام من لبنان في البطولة الذين يغادرون إلى الأردن في 21 الشهر تحضيراً لانطلاق البطولة وهم:"عضو الإتحاد اللبناني للريشة الطائرة ورئيس لجنة الحكام غالب فقيه, مايك طربيه وميرنا حلال"، والحكم الدولي غريس عبيد التي تصل الى الأردن في 26 الشهر الحالي، مع العلم ان الحكّام سيخضعون لدورة تدريبيّة مصغرة قبيل انطلاق البطولة.

المصدر: صفحة Lebanese Badminton Federation على فيسبوك