بنك بيروت يفوز في أولى مبارياته في آسيا على بطل ميانمار

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إفتتح نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان مشواره في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات المقامة في العاصمة التايلندية بانكوك، بفوز مستحق على نادي جامعة فيكتوريا بطل ميانمار بنتيجة ٤-٢ (الشوط الأول ٢-١) في المباراة التي اقيمت على ملعب بانكوك ارينا.

ولم يتأخر بطل لبنان في التسجيل، بعدما تمكن ستيف كوكزيان من وضع الكرة في الشباك في الدقيقة الثانية بعد تسديدة قوية من الصربي دراغان توميتش ارتدت له من حارس ميانمار. وفي الدقيقة العاشرة تمكن التايلندي سوفاووت من كسر دفاع المنطقة وسجل الهدف الثاني لبنك بيروت بعد تمريرة محكمة من اللاعب أحمد خيرالدين.

وبعد أن اهدر بنك بيروت عدداً كبيراً من الفرص، حصل فريق جامعة فيكتوريا على ضربة جزاء تمكن اللاعب وآي زين أو من ترجمتها بنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال الأرز بنتيجة ٢-١.

وفي الشوط الثاني تابع بنك بيروت ضغطه على المرمى الميانماري بتسديدات بعيدة وقريبة لفك دفاع المنطقة المحكم لكنها لم تنجح في هز الشباك، بل وفي عكس مجريات اللقاء تمكن لاعب ميانمار نيين مين سوي من معادلة النتيجة قبل 7 دقائق من النهاية.

عندها إنتفض لاعبو البنك وتمكن من أخذ التقدم مرة أخرى بعد أقل من دقيقة عبر هدف للصربي العملاق دراغان توميتش، الذي أسكن الكرة في سقف مرمى حارس جامعة فيكتوريا الذي تألق في صد العديد من الكرات الخطرة في الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن قائد الفريق علي طنيش من تسجيل الهدف الرابع لرجال المدرب البرازيلي كافو وتنتهي اللقاء بفوز بنك بيروت بنتيجة ٤-٢.