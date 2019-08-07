بنك بيروت يواجه بطل ميانمار في بداية مشواره الآسيوي

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يستهل نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان في كرة الصالات مشاركته في بطولة آسيا للأندية ٢٠١٩ المقامة في العاصمة التايلندية بانكوك من 7 إلى ١٧ آب، عندما يواجه نادي جامعة فيكتوريا بطل ميانمار عند الساعة الواحدة بعد ظهر الخميس ٨ آب (بتوقيت بيروت).

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى تايلاند منذ ٧ أيام، وخاض اللاعبون مباراة ودية أمام نفط الوسط العراقي حيث تمكن بطل لبنان من الفوز بالإضافة إلى تمارين مكثفة يوميا'' وجلسات فيديو، تحضيراً لمواجهة الفرق الموجودة في المجموعة الثالثة والتي يرأسها بنك بيروت (بعد احتلاله المركز الثالث العام الماضي) وهي كل من VAMOS بطل اندونيسيا و SORO بطل طاجكستان و جامعة فيكتوريا بطل ميانمار.



وفي المؤتمر الصحافي قبل إنطلاق البطولة أشار مدرب الفريق البرازيلي الكسندر دا سوزا "كافو" الذي يخوض غمار هذه البطولة للمرة الأولى أنه يشكر إدارة نادي بنك بيروت، ، التي قدمت كل الإمكانيات من أجل إقامة المعسكر التحضيري في لبنان وصربيا وتايلند، مشيراً إلى أن الفريق جاهز لخوض غمار البطولة للمرة الخامسة بطموحات كبيرة، متمنياً إنهاء مباريات المجموعة في الصدارة.