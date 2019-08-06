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كلوب يستعين براكب أمواج لتحفيز نجوم ليفربول

6
AUGUST
2019
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استعان المدرب الألماني يورغن كلوب، برياضي ألماني، لتحفيز لاعبي فريقه ليفربول، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز"، استعان كلوب براكب الأمواج الألماني سيباستيان ستودنير، لتقديم كلمة تحفيزية حول مواجهة الضغوطات، للاعبي ليفربول.

وقالت الصحيفة، إن كلوب استعان بستودنير كي ينصح اللاعبين حول كيفية التعامل مع الضغوطات والتعامل مع نوبات الهلع، التي قد تنتابهم خلال موسم "مضغوط"، يشارك خلاله ليفربول بـ5 بطولات.

وزار ستودنر معسكر ليفربول بمدينة إيفيان الفرنسية الأسبوع الماضي، وقام بتدريب اللاعبين على تنظيم التنفس باستخدام مياه حمام السباحة، قبل أن يلقي كلمة تحفيزية للاعبين.

ويعتبر ستودنر من أفضل راكبي الأمواج العالية في العالم، وقالت الصحيفة إن المدرب الألماني أعجب به كثيرا عندما سمع عنه، وقرر دعوته للمعسكر.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي ليفربول أعجبوا كثيرا بكلمة راكب الأمواج الألماني، وتمارينه الخاصة، التي قد تعطيهم نقطة تفوق إضافية على خصومهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

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