ستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة في "الميركاتو" الصيفي، بتقديم اللاعب البرازيلي نيمار جونيور إلى ريال مدريد.



يبدو أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار في باريس سان جيرمان، بعد أن أمضى عامين فقط في ملعب حديقة الأمراء.



ووفقاً لموقع ديفنسا سنترال، بحسب أوليه عربية، اليوم الثلاثاء، فإن باريس سان جيرمان يفتح أبوابه أمام ريال مدريد، حيث أنه مستعد لتقديم نيمار للفريق "الملكي".



وستستند عملية انتقال نيمار إلى ريال مدريد بصيغة الإعارة مع خيار شراء إلزامي في عام 2020 (نفس العملية التي نفذها باريس سان جيرمان عندما قام بالتوقيع مع كيليان مبابي من موناكو).