ميسي يتجاهل غريزمان.. وفيديو يفضح "البرغوث"

خلال مباراة برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي الودية، التي فاز فيها "البرسا" 2-1 على ملعب كامب نو، والتي جرت على كأس الراحل جوان غامب، رصدت عدسات الكاميرا موقف محرجا بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان.

وعند خروج غريزمان من المباراة بعد تبديله، رصدت الكاميرا تجاهل ميسي للنجم الفرنسي المنضم حديثا من أتليتيكو مدريد إلى العملاق الكتالوني.

ونشر برنامج "خوغونيس" الإسباني مقطع فيديو مفاده تجاهل ميسي لنظيره غريزمان بكل حواسه ولو كأنه لم يتواجد معه في الأصل على الدكة.

وبعد نهاية اللقاء، تحدث المدير الفني لبرشلونة بشأن مشاركة غريزمان خلال اللقاء، أوضح فالفيردي أن اللاعب يمكنه اللعب في جميع المراكز الهجومية، كونه قادرا على اللعب في العديد من المراكز هي ميزة كبيرة لأنه يفكر في تغيير مركزه حسب حاجة الفريق.

من جانبه، قال ميسي قبل بداية اللقاء للجماهير: "إذ إننا استطعنا الفوز بالدوري 8 مرات في 11 عاما، وهذا الأمر بالنسبة إلى أي ناد سيكون عظيما، ولكن كما نعلم ونريد جميعا، فإن هذا النادي سيقاتل دائما من أجل الفوز بكل شيء".

وأضاف "لقد تجددت آمالنا في تحقيق الفوز هذا الموسم ونأمل أن تجدد آمالكم أنتم جماهير الفريق أيضا (...) يحيا برشلونة".