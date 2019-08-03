بطولة غرب آسيا: منتخب لبنان ينتصر على المنتخب السوري

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ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة غرب اسيا لكرة القدم، خطف المنتخب اللبناني فوزاً مهماً ومثيراً في المباراة التي جمعته امام نظيره السوري، حيث انتهى هذا اللقاء لصالحه بواقع 2 – 1.

دخل منتخب الأرز هذه المواجهة بحماس كبير حيث فرض سيطرته على اجواء اللقاء في البداية وكان له العديد من الفرص ولكنها باءت بالفشل نظراً لعودة الفريق المنافس الى الخلف بشكل واضح حيث اعتمد على الخطة الدفاعية للحد من خطورة المنتخب اللبناني، ولينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب السوري في التفوق على الاستحواذ وسط معاناة شديدة من قبل لاعبي منتخب الارز، حيث تمكن اللاعب احمد الدوني من افتتاح التسجيل في الدقيقة 48 ليمنح اريحية لفريقه الذي واصل ضغطه على مرمى المنتخب اللبناني، وبدوره نجح الاخير في تشكيل الخطورة على مرمى المنتخب السوري من خلال العودة الى اجواء المباراة ليحرز هدف التعادل اللاعب نادر مطر بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة، ولم تتوقف محاولات المنتخب اللبناني الذي نجح ايضاً في تعزيز النتيجة من خلال احراز هدف الفوز عن طريق النجم موني في الدقيقة 90 ليقود المباراة الى بر الامان ويمنح فريقه معنويًا ليرفع رصيده الى 3 نقاط في ترتيب المجموعة الاولى لهذه البطولة.

يذكر ان المنتخب العراقي تصدر ترتيب المجموعة بفوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2 – 1.