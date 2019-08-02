بنك بيروت يفوز ودياً على نفط الوسط إستعداداً لبطولة آسيا لكرة الصالات 

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في إطار إستعداداته لبطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات، حقق نادي بنك بيروت الرياضي فوزاً مهماً في مباراته الودية أمام نادي نفط الوسط العراقي بنتيجة ٦-٣، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جامعة NORTH BANGKOK. يذكر أن الفريقين تواجها على المركز الثالث في النسخة الماضية حيث كان الفوز أيضاً من نصيب بطل لبنان.



سجل لبنك بيروت كل من التايلندي سوفاووت هدفين وكل من كريم أبو زيد ومحمد حمود وكريستوفر مجبر والصربي دراغان طوميتش.



وسيبدأ ممثل لبنان مشواره الآسيوي في تايلاند بمواجهة فريق جامعة فيكتوريا بطل ميانمار في ٨ آب وصورو بطل طاجكستان في ١٠ آب وفاموس بطل اندونيسيا في ١٢ آب في مباراة من المتوقع أن تكون على صدارة المجموعة الرابعة.