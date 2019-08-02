«فيفا» يختار المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والتي ضمت ثلاثي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح وماني، بمنافسة رونالدو وميسي وايدن هازارد.

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، وزميليه في الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

كما وقع الاختيار على الأميركية ميجان رابينوي، ضمن قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة، في استفتاء "الأفضل" الذي يجريه الفيفا سنويا.

ولعب فان دايك وصلاح وماني دورا بارزا في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، وإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإنكليزي، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب.

وخلت قائمة المرشحين من الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، والفائز بالجائزة في العام الماضي.

وإلى جانب ثلاثي ليفربول، ضمت القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، وإيدن هازارد لاعب تشيلسي الإنكليزي سابقا وريال مدريد الإسباني حاليا، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، والإنكليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس الهولندي سابقا ويوفنتوس الإيطالي حاليا، ومواطنه فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة الإسباني.

ووقع اختيار الفيفا على رابينوي ضمن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، بعدما ساهمت بقدر هائل في فوز المنتخب الأميركي بلقب كأس العالم للسيدات، والتي اختتمت مؤخرا في فرنسا، ليكون اللقب الثاني على التوالي للفريق في مونديال السيدات والرابع في تاريخه بالبطولة.

كما ضمت القائمة مواطناتها أليكس مورغان وجولي إيرتز وروز لافيل، إضافة للاعبة آدا هيجربيرج لاعبة ليون الفرنسي.

وخلت القائمة من البرازيلية مارتا، الفائزة بالجائزة في العام الماضي، علما أنها صاحبة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة، حيث كانت الجائزة السابقة هي السادسة لها على التوالي.

ويكشف "فيفا" عن الفائزين بمختلف جوائزه خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز "الأفضل" في استفتائه، الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر المقبل.

ويستطيع المشجعون التصويت لمصلحة الخيارات المفضلة لهم عبر موقع الفيفا على الإنترنت.

وتتساوى نسبة قيمة أصوات المشجعين مع نظيرتها للصحافيين، وكذلك لكل من قادة المنتخبات المختلفة في العالم ومدربيها بنسبة 25 في المئة لكل فئة.

وكانت جائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء "فيفا" اندمجت مع جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، خلال الفترة من 2010 إلى 2015، ثم انفصلت الجائزتان مجددا بداية من 2016.

وكان الكرواتي الدولي لوكا مودريتش، نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، بعدما قاد منتخب بلاده بجدارة إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، إضافة إلى مستواه الراقي مع الريال.