بنك بيروت يغادر الى بطولة الاندية الآسيوية لكرة الصالات في تايلاند

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غادرت بعثة نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان إلى تايلاند للمشاركة في بطولة الاندية الآسيوية لكرة الصالات ٢٠١٩ التي ستجري منافساتها في مدينة بانكوك خلال الفترة من ٧ لغاية ١٧ آب الجاري.



وتتألف البعثة من فادي باسيل رئيساً، جيلبير دياب مدير الفريق، جاد دعيبس مسؤول إعلامي، البرازيلي الكسندر دا سوزا مدير فني، وحسن حمود وجان كوتاني مدربين، جوزيف بو يونس طبيب الفريق، جو عازار معالج فيزيائي وسامر رسلان لوجستي وشادي فارس إداري، واللاعبين علي طنيش (قائد الفريق)، حسين همداني، محمد زريق، كريم جويدي، علي الحمصي، مصطفى سرحان، ستيف كوكيزيان، محمد حمود، أحمد خيرالدين، كريم أبو زيد، كريستوف مجبر، كريستيان الخوري والصربي دراجان توميتش والتايلندي سوفاووت .



وسيخوض بنك بيروت مباراة ودية قبل بدء البطولة ضد نفط الوسط من العراق.



وكانت القرعة اوقعت بنك بيروت في المجموعة الثالثة حيث سيواجه في الجولة الأولى نادي جامعة فيكتوريا بطل ميانمار في ٨ آب ونادي SORO بطل طاجيكستان في ١٠ آب ويختم مشواره في دور المجموعات بمباراة نارية أمام نادي VAMOS FC بطل إيندونيسيا في ١٢ آب .