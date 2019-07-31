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فرانس ـ حداد ثنائي فرنسي ـ لبناني في رالي فنلندا الدولي

31
JULY
2019
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لن يمر رالي فنلندا الدولي، الجولة التاسعة من بطولة العالم للراليات 2019، مرور الكرام هذا العام فهو يشهد مشاركة لبنانية مع الملاح مارك حداد، الوجه المعروف في بطولة لبنان للراليات إلى جانب السائق عبدو فغالي، الذي أجرى معه  موقع "يوروسبورت عربية" مقابلة  على هامش اليوم الأوّل من التجارب المخصصة للتعرف على المسارات، وقد بدا واضحا تعلق مارك ببلاده حيث ظهر العلم اللبناني على بدلته الرياضية وعلى زجاج السيارة إلى جانب اسمه.
 
ونذكر أن رالي فنلندا يقام بين الاول و4 آب/ أغسطس، وينطلق غداً (الخميس) مع مرحلة إستعراضية "هارجو1" تبلغ مسافتها 2,31 كلم، على أن تتابع المنافسات ايام الجمعة والسبت والأحد مع 22 مرحلة خاصة بالسرعة، موزعة على الشكل التالي: 10 مراحل في اليوم الثاني و8 في اليوم الثالث و4 في اليوم الثالث الأخير. علماً أن المسافة الإجمالية للمراحل تبلغ 307,22 كلم. 
 
مارك تحدث عن مغامرته الجديدة في فنلندا، مع عودة عجلة بطولة الـ "دبليو آر سي" للدوران بعد توقف بسبب العطلة الصيفية، مع سائق فرنسي جديد يدعى جوليان فرانس، علماً أنه سبق لنا أن شاهدنا الملاح اللبناني إلى جانب أنطوان ماسيه الذي زار لبنان وتعرفنا عليه عن كثب، في بطولة العالم، وقد بدأ حداد حديثه بالقول:  "يقود جوليان فرانس (42 عاما) سيارة "سيتروين دي أس3 آر3"، وهو سائق يخوض بطولة فرنسا المقامة على المسارات الحصوية، واجلس هذا العام إلى جانبه، وخضنا معاً راليين أو ثلاثة في فرنسا على مسارات حصوية تحضيرا لرالي فنلندا الدولي".
 
وتابع" هو سائق جنتلمان، لذا كل عام نحاول أن نشارك في إحدى جولات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" وهذا العام ارتقينا أن نخوض رالي فنلندا، وربما العام المقبل نخوض رالي ويلز ـ بريطانيا الدولي. الهدف من المشاركة في فنلندا هو أن نستمتع  وأن نصل إلى خط النهاية ونحن لا نخوض أي بطولة أو "رالي ضمن الرالي".
 
 
وعندما سألناه عن صعوبة رالي فنلندا أجاب: "كما يعلم الجميع يعتبر رالي فنلندا من اصعب الراليات لأن مساراته تتضمن نتوءات وقفزات وسرعات عالية، حيث يجب أن تكون دقيقا لتعرف كيف تدخل وتخرج من المنعطفات كي لا ترتكب اي خطأ وتخرج من المنافسات".
 
وأكد مارك أن السائق جوليان طلب منه ان يشارك إلى جانبه في رالي فنلندا وراليات ضمن بطولة فرنسا بسبب "الخبرة التي أتمتع بها في الراليات وقد بدأت مسيرتي عام 1998 أي قبل 20 عاماً تقريباً، وهو يريد أن يستفيد من خبرتي، علما أن  واجبي ليس تعليمه كيفية القيادة، وهذا ليس عملي، بل يتوجب عليّ أن أعلمه كيفية إدارة الرالي داخل السيارة، أي متى يتوجب على السائق الدوس على دواسة الوقود أو متى عليه الكبح، أو إعتماد القيادة الضاغطة أو الحذرة، وافضل خيار للإطارات واعتماد الإستراتيجة المناسبة لمعايير السيارة وأفضل طريقة لتدوين ملاحظات الطريق في رالي فنلندا، إضافة إلى الامور اللوجستية التي تتعلق بالمشاركة قبل وخلال وبعد الرالي....  علاقتي بجوليان تعود إلى بطولة فرنسا حيث كنت أشارك مع السائق أنطوان ماسيه في راليات على مسارات معبدة"، وانه يعتقد "أني اقدم له خبرتي ونحن على أهبة الإستعداد لإنطلاق الرالي".
 
وختم قائلاً: "السيارة من تحضير السائق مارك أموريت الذي يملك سجلا زاخرا في فرنسا، وهي ليست المرة الاولى التي أشارك فيها ببطولة العالم إذ سبق لي أن خضت رالي فرنسا (الألزاس) ومونتي ـ كارلو الدوليين مع أنطوان ماسيه، وحاليا رالي فنلندا مع جوليان فرانس".
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