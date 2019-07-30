كريستيانو رونالدو يعترف: كنت حزينًا للرحيل عن ريال مدريد

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أبدى كريستيانو رونالدو -النجم البرتغالي المتألق في صفوف يوفنتوس- حزنه على مغادرة ريال مدريد قبل عام واحد في صفقة هزت أرجاء كرة القدم العالمية.

فخلال حفل أقيم في العاصمة مدريد لتتويج رونالدو بجائزة "BRAND Legend" التي منحتها له صحيفة "ماركا" تقديرا له على مجمل مسيرته الذهبية، توجه أحد الأطفال إلى رونالدو قائلا: "كنت حزينا للغاية حين غادرتَ ريال مدريد"، فردّ الدون قائلا: "وأنا أيضًا".

وحضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة، على رأسهم السفير البرتغالي لدى إسبانيا، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

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بذلك ينضم رونالدو إلى نخبة من الرياضيين من أنحاء العالم فازوا بهذه الجائزة الأهم للصحيفة الإسبانية منذ إنشائها، مثل: مايكل جوردان، وبيليه، ورافا نادال، ومحمد علي كلاي، ويوسين بولت، وليو ميسي، ومايكل فيليبس، ومايكل شوماخر، ودييغو أرماندو مارادونا.

كان رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي بعد 9 مواسم قضاها مع ريال مدريد، فكلف خزينة السيدة العجوز 117 مليون يورو، وقاد البيانكونيري إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي، فيما تأثر النادي الملكي بشكل واضح على مستوى تسجيل الأهداف طوال الموسم الماضي.