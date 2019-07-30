الشرطة البرازيلية تغلق ملف قضية الاغتصاب وتبرئ نيمار

A + A -





أعلن مكتب المدعي العام في ساو باولو، أن الشرطة البرازيلية التي تحقق في مزاعم بالاغتصاب، ضد نجم كرة القدم نيمار أغلقت القضية بسبب عدم وجود أدلة.



وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس، إن قرار الشرطة سيتم إرساله إلى النيابة، اليوم، والذي سيكون أمامه 15 يوما لتقييم القضية. وسيتم اتخاذ قرار نهائي في القضية من قبل قاض.



الشرطة طلبت الحصول على لقطات من الكاميرا الخاصة بالفندق التي حدثت فيه تلك الواقعة، حيث طلب مكتب المُدعى العام في ساو باولو الحصول على مقاطع من الكاميرا، ولم يتم إرسال شيء، لذلك تقرر إغلاق التحقيق.