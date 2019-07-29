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ضربة موجعة لريال مدريد

29
JULY
2019
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لم يكد نادي ريال مدريد يستفيق من صدمة خسارته العريضة وديا أمام أتلتيكو، وإصابة لاعبيه، الفرنسي فيرلاند ميندي، والجناح الإسباني ماركو أسينسيو، حتى تلقى الفريق ضربة موجعة جديدة.

وأعلن الريال اليوم، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، عن إصابة حارسه البلجيكي، تيبو كورتوا، بالتواء في الكاحل الأيسر، ولم يحدد النادي الإسباني مدة غياب حارسه الدولي.

وقال البيان المقتضب لنادي العاصمة الإسبانية: "بعد الفحص الطب، الذي خضعه له لاعبنا تيبو كورتوا، في المركز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في الكاحل الأيسر، بانتظار المزيد من التطورات".

وشارك كورتوا أساسيا في المباراة الودية التي جمعت ريال مدريد وأتلتيكو مدريد السبت الماضي، واستقبل خمسة أهداف في الشوط الأول، قبل مشاركة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في الشوط الثاني للمواجهة التي انتهت لمصلحة أتلتيكو بنتيجة 7-3.

وأكد الريال في وقت سابق، إصابة ظهيره الأيسر الجديد ميندي، في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن، خلال تدريبات الفريق، دون أن يحدد مدة غيابه.

وتمثلت الضربة الأقوى للريال، في إصابة أسينسيو في الرباط الصليبي، وسيبتعد على إثرها عن الملاعب لمدة طويلة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

روسيا اليوم
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