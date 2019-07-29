بعد السباعية.. ريال مدريد يرد الصاع صاعين لأتلتيكو

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يبدو أن فوز أتلتيكو مدريد على جاره ريال مدريد قبل أيام بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف لثلاثة، قد تركت أثرا بليغة على نفسية مسؤولي الفريق الملكي، على الرغم من ظاهر المباراة الودي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الريال غاضب من أتلتيكو، بسبب تلك النتيجة القاسية، ولن يسمح له بالظفر بخدمات لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز.

وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من عقد فلورنتينو بيريز، رئيس الريال مع نظيره في أتلتيكو، ميغيل أنخيل، اجتماعا في وقت سابق لمناقشة انتقال النجم الكولومبي لـ "الروخي بلانكوس"، ووصول المفاوضات بين الفريقين إلى مرحلة متقدمة، إلا أن إتمام تلك الصفقة الآن أصبح شبه مستحيل.

وأكدت "ماركا" أن المباراة الأخيرة التي أهان فيها الأتلتيكو جاره الريال، كان لها تأثير كبير على تغير موقف الفريق الملكي من بيع خاميس لجاره.