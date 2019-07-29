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بعد السباعية.. ريال مدريد يرد الصاع صاعين لأتلتيكو

29
JULY
2019
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يبدو أن فوز أتلتيكو مدريد على جاره ريال مدريد قبل أيام بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف لثلاثة، قد تركت أثرا بليغة على نفسية مسؤولي الفريق الملكي، على الرغم من ظاهر المباراة الودي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الريال غاضب من أتلتيكو، بسبب تلك النتيجة القاسية، ولن يسمح له بالظفر بخدمات لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز.

وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من عقد فلورنتينو بيريز، رئيس الريال مع نظيره في أتلتيكو، ميغيل أنخيل، اجتماعا في وقت سابق لمناقشة انتقال النجم الكولومبي لـ "الروخي بلانكوس"، ووصول المفاوضات بين الفريقين إلى مرحلة متقدمة، إلا أن إتمام تلك الصفقة الآن أصبح شبه مستحيل.

وأكدت "ماركا" أن المباراة الأخيرة التي أهان فيها الأتلتيكو جاره الريال، كان لها تأثير كبير على تغير موقف الفريق الملكي من بيع خاميس لجاره.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال قد يفضل بقاء اللاعب الكولومبي في صفوفه، أو انتقاله إلى نابولي الإيطالي، على أن يبيعه إلى أتلتيكو.

ووفقا للصحيفة، فخاميس كان اللاعب رقم 2 في القائمة القصيرة للمطلوبين في نادي أتلتيكو مدريد لشغل مركز صانع الألعاب، بعد نجم توتنهام الإنجليزي، الدولي الدنماركي كريستينان إريكسون، الذي لم يتضح مصيره بعد.

وتعاقد أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الجارية مع 9 لاعبين مقابل 350 مليون يورو.

يذكر أن خاميس، قضى الموسم الماضي معارا لنادي بايرن ميونخ الألماني، ولا يرغب في مواصلة مشواره مع الريال، لا سيما وأن المدير الفني الفرنسي للفريق الملكي لا يضعه ضمن خططه للموسم المقبل.

روسيا اليوم
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