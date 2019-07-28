living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شر البلية ما يضحك - بيل يسخر من زيدان بعد الهزيمة المذلة أمام أتلتيكو مدريد

28
JULY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

رصدت عدسات الكاميرات الجناح الويلزي، غاريث بيل، وهو يضحك في الوقت الذي كان فريقه ريال مدريد متأخرا بسبعة أهداف لواحد، ويعاني الأمرين، أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

وانتشرت صورة تظهر ابتسامة ساخرة من قبل بيل تجاه مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، في الوقت الذي تعرض فيه فريقه لهزيمة كروية "مذلة"، بثلاثة أهداف مقابل سبعة.

وتداولت صحف بريطانية أنباء حول انتقال الجناح الويلزي إلى نادي "جيانغسو ساننغ" الصيني مقابل 1.23 مليون دولار في الأسبوع الواحد.

وربما بالفعل، دق بيل المسمار الأخير في نعش مسيرته مع ريال مدريد بعد 6 مواسم داخل أروقة ملعب "سانتياغو برنابيو"، خاصة وأن زيدان صرح بأن اللاعب على وشك مغادرة النادي، وكشف أن الريال يفاوض الفريق الذي يرغب بضمه.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي قبل مباراته أمام بايرن ميونيخ، حول عدم استدعاء بيل: "من الأفضل للطرفين أن يرحل في أقرب وقت ممكن".

 

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout