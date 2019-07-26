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ريال مدريد.. 7 لاعبين تحت "مقصلة زيدان"

26
JULY
2019
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بينما يتحضر زين الدين زيدان إلى خوض موسم جديد، يسعى من خلاله إلى محو الذكريات السيئة التي عرفتها جماهير ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي، يبدو أن المدرب الفرنسي عليه الاستغناء عن عدد كبير من لاعبيه هذا الصيف.

وتسعى إدارة النادي الملكي إلى التخلص من نحو 7 لاعبين حسب صحيفة "أس" الإسبانية، لأسباب فنية ومالية، حيث لا يبني عليهم زيدان خططا كبيرة، كما أنه رحيلهم سيعمل على توفير السيولة اللازمة لإبرام صفقات جديدة.

وبعد إعارة داني سيبايوس إلى أرسنال الإنجليزي، يتبقى 7 لاعبين خارج اهتمامات زيدان حسب الصحيفة واسعة الانتشار، هم الحارس الأوكراني أندريه لونين وقلب الدفاع خيسوس فاييخو، وهما في الغالب سيغادرا "سانتياغو بيرنابيو" معارين.

وكشفت "أس" أن هناك 5 لاعبين في النصف الهجومي قد يجدوا أنفسهم خارج أسوار النادي، هم لوكاس فاسكيز الذي كان أحد البدلاء المفضلين لزيدان، وخاميس رودريغيز العائد من الإعارة، وماريانو دياز وبورخا مايورال، إضافة إلى غاريث بيل.

وخاض ريال مدريد موسما كارثيا على المستويين المحلي والقاري، حيث ختم الدوري الإسباني في المركز الثالث، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد أياكس أمستردام الهولندي.

ويحاول الفريق الملكي تعزيز صفوفه بصفقات قوية خلال الصيف الجاري، إذ يسعى لضم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، فضلا عن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ونيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي.

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